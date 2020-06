Massen-Impfung: Fast 3000 kamen in nur vier Tagen

Am Dienstag, dem ersten Tag des neuen Angebots, ließen sich 514 Personen impfen, am Mittwoch waren es schon 753. Die Zahl stieg am Donnerstag (796) und Freitag (811) weiter. In Summe als 2874 Menschen. Für Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer ist das ein „voller Erfolg“. Drei Impfteams waren laut Gesundheitsamtsleiterin Eva Winter täglich vor Ort.