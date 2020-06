Feuerwehrmann legte vier Brände beim Nachbarn

Gehänselt und verlassen

Am Donnerstag muss er sich wegen teils versuchter Brandstiftung vor Gericht verantworten – und gesteht. Was ihn getrieben hat, will Richter Hanspeter Draxler wissen. „Es gab Reibereien mit den Eltern, bei der Feuerwehr wurde ich gehänselt, mit meiner damaligen Freundin war Schluss“, erklärt der 32-Jährige. Er habe sich „nicht mehr rausgesehen“ und griff zum Alkohol. „Ich wollte mich selber darstellen und beweisen, dass ich für etwas gut bin.“