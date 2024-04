Manchester City gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE

Das Rezept der Madrilenen gegen die spielstarke Elf von Pep Guardiola dürfte wieder in schnellen Gegenstößen über die Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo liegen. Die Erinnerung an das Etihad Stadium ist aus Sicht der „Blancos“ keine gute: Im Vorjahr entschied City das Halbfinal-Duell zu Hause mit 4:0 für sich, ein Leidtragender war auch der nun verletzt fehlende David Alaba. In fünf Partien in der Heimstätte der Himmelblauen hat Real bei zuletzt drei Niederlagen (2020, 2022, 2023) noch kein einziges Mal gewonnen.