Chaos in Europa wegen chinesischer Online-Riesen

Den EU-Verantwortlichen ist die Problematik mittlerweile zwar bewusst, Änderungen verspricht sie aber erst ab 2028. Bis dahin wird sich die Paketflut weiter erhöhen. Für 2022 gibt es Zahlen, die von zwei Milliarden Paketen sprechen, die in die EU kamen. Für heuer gehen Schätzungen schon von vier Milliarden aus – Tendenz weiter steigend. Damit die Fracht auch bei den Kunden ankommen, sollen 2024 jeden Tag geschätzte 200 Transportflugzeuge in der EU landen! Temu kommt zum Beispiel in Ungarn an, was unsere Nachbarn freut, da sie an der Abwicklung gut verdienen.