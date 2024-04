Nahost-Experte sieht „sehr hohes“ Kriegsrisiko

„Bereitschaft für mehr Risiko ist neu“

Den Luftschlag gegen die Generäle in einem Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus, auf den das Mullah-Regime am Wochenende mit 300 Raketen und Drohnen reagiert hat, sieht Experte Sydiq im Kontext des Gaza-Konflikts: „Die Präsenz der Revolutionsgarden wird aus israelischer Seite schon lange als eine Bedrohung der eigenen Sicherheit wahrgenommen und auch so verstanden.“ Denn Irans Elitestreitmacht arbeite mit der libanesischen Hisbollah-Miliz zusammen und unterstütze auch die Hamas im Gazastreifen.