50 Millionen Euro! Bayern lässt Salzburg jubeln

Nicht nur in München, sondern auch in Salzburg jubelt man über Bayerns Halbfinal-Einzug in der Champions League. Denn nun ist es fix: Als erster österreichischer Klub nehmen die Bullen 2025 an der Klub-WM teil. So ganz nebenbei dürfen sich die Bullen auch noch über einen Geldregen in der Höhe von 50 Millionen Euro freuen.