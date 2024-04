Biss lässt Fuß anschwellen – Spinnenverdacht!

Zehn verschiedene Dornfingerarten verzeichne man in Österreich, die wiederum unterschiedliche Lebensräume haben. Den Ammen-Dornfinger treffe man erst im Spätsommer sehr oft in sogenannten „Gstettn“ an, während der Hausdornfinger bereits ab Mai und auch in den Häusern zu finden sei. Beim Grünen Dornfinger gäbe es erste Funde bereits im März, etwa in Halbtrockenrasen, so Hörweg.