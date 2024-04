Hund biss Spaziergängerin im Pinzgau

Auf einer Gemeindestraße in Uttendorf ging die Einheimische am Mittwochnachmittag spazieren. Als sie an einer Holzhütte vorbeikam, sprang aus der offenstehenden Hütte ein Hund auf die Straße und attackierte die 69-Jährige sofort. Das Tier biss die Frau in den Oberschenkel, wodurch sie zu Sturz kam und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug.