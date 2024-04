Bayern München gegen FC Arsenal – ab 21 Uhr LIVE

Der FC Bayern will den Halbfinal-Einzug in der Champions League mit Heimvorteil unter Dach und Fach bringen. Ein besonderes Auge wird in Salzburg auf die Partie in München gerichtet sein. Sollten die Bayern Arsenal ausschalten, hätte Österreichs Meister das Ticket für die erstmals mit 32 Teams veranstaltete Klub-WM im Sommer 2025 in den USA schon sicher.