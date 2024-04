Richard Lugners Foto-Lovestory aus Las Vegas

Verliebt, verlobt und bald mitunter auch verheiratet. In jener Stadt, in der das ganz leicht möglich ist, in Las Vegas, waren Richard Lugner und „Bienchen“ Simone Reiländer die letzten paar Tage. Zurück in der Heimat schickte uns der Baumeister sein Foto-Liebestagebuch. Steht da Ehe Nummer 6 ins Haus? „Mit ihr würde ich es riskieren ...“