Ältere Menschen auf E-Bikes sind oft überfordert

Missglückte Vollbremsung

Das Abbremsen eines E-Bikes will ebenfalls gekonnt sein, immerhin bringt ein solches Gefährt deutlich mehr Kilo auf die Waage als ein Mountainbike. Eine missglückte Vollbremsung wurde am Pfingstmontag einer 50-jährigen Einheimischen in Scheffau zum Verhängnis. Die Frau stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.