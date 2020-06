Salzburg fertigt Hartberg nach Strich und Faden ab

Der Salzburger Temporeduktion in Halbzeit zwei ist es zu verdanken, dass es für Hartberg nicht noch schlimmer gekommen ist. Das Debakel fiel aber auch so veritabel aus: Meister Salzburg gewann am Sonntagnachmittag in der Steiermark mit 5:0. Die Bullen setzten sich in der Tabelle damit ab, nachdem das Verfolger-Duell zwischen dem WAC und dem LASK mit einem 3:3-Remis endete.