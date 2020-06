Corona-Hilfe: Das Geld muss im Land bleiben!

Seitens des Transitforums, seit Jahren „Vorbeter“ für die Regionalität, wird das Konjunktur-Paket begrüßt. „Das ist ein sehr wichtiger Impuls, um die dramatischen Folgen der letzten Monate auf die gesamte Tiroler Regionalwirtschaft aller Branchen abzumildern. Wichtig ist dabei aber, dass bei der Vergabe der Aufträge nach dem Bestbieterprinzip vorgegangen wird“, betonen Fritz Gurgiser, Clemens Franceschinel, Sylvia Grünbichler und Hannes Oberhofer vom Transitforum in einem offenen Brief an die Tiroler Landtags-Abgeordneten. Um eben Sozialdumping und so genannte „Sub-Sub-Sub-Orgien“ (Weitervergabe von Aufträgen an Subfirmen) ausschließen zu können. Zudem müssen auch die bestehenden Schwellenwerte beachtet und allenfalls erhöht werden – wie Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf bereits vor zwei Monaten forderte.