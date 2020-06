NFL-Stars fordern Liga zu klarem Bekenntnis auf!

Nach massiver Kritik an seinen Aussagen über mögliche weitere Proteste von NFL-Profis gegen Polizeigewalt hat sich New-Orleans-Quarterback Drew Brees auch noch in einem Video geäußert. Stunden nach einer schriftlichen Entschuldigung sagte der 41-Jährige am Donnerstag: „Ich möchte, dass ihr in meinen Augen seht, wie leid mir das tut“, sagte Brees. „Ich weiß, dass das viele Menschen verletzt hat.“