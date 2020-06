Zirkus feiert jetzt sein Comeback

Indes rückt aber auch die Rückkehr in die Zirkuszelte für die Artisten nun in greifbare Nähe. So kann auch heute bereits wieder Zirkusluft geschnuppert werden. Die Akrobaten des Zirkus Aros, betrieben von der Familie Reinhard, bieten heute von 15 und 18 Uhr eine Sondervorführung in ihrem Zelt in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha an. Da durch die Corona-Regelungen aber nicht mehr als 100 Zuseher erlaubt sind, wird um Reservierung gebeten. Für Krisen-Helfer, wie medizinisches Personal, ist der Eintritt dort sogar frei.