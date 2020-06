Prinz Philip: Bloß kein Wirbel zum 99. Geburtstag

Der Prinz ist wie immer äußerst „schweigsam“ zu diesem Anlass und wolle kein Aufsehen erregen oder gar eine Party feiern, heißt es. Das wäre auch ohne Corona-Pandemie-Einschränkungen so gewesen. Seinen 99. Geburtstag am 10. Juni will der Prinz deshalb nur mit seiner Gattin im Schloss Windsor in aller Ruhe zu zweit feiern, wurde jetzt bekannt.