Losfee bringt Caps und Salzburg schwere CHL-Gegner

Die beiden in der nächsten Saison der Champions Hockey League (CHL) engagierten österreichischen Clubs haben am Mittwoch in Zürich starke Gegner zugelost bekommen. Red Bull Salzburg trifft in der ab 6./7. Oktober angesetzten Konkurrenz auf Finnlands Vertreter Tappara Tampere, die Vienna Capitals auf HC Davos aus der Schweiz. Mit dessen nationalem Ligarivalen HC Biel bekommt es der HC Bozen zu tun.