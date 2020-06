Vater und Sohn in Bergnot - Tochter holte Hilfe

Dieser Wanderausflug wird der Familie wohl noch lange im Gedächtnis bleiben, endete er doch mit einem Hubschraubereinsatz. Ein 46-Jähriger wollte mit seinen beiden Kindern im Alter von zehn und 20 Jahren am Montag in Brand in Vorarlberg ins Tal absteigen. Doch nur der Tochter gelang der Abstieg, Vater und Sohn gerieten in Bergnot.