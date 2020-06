Drei gegen einen: Beim Zigarettenholen überfallen!

Der 20-Jährige war am Donnerstag gegen 22.30 Uhr allein zu Fuß in Groß St. Florian unterwegs, um Zigaretten zu holen. Plötzlich, so gab der Mann an, hätte ein dunkler BMW mit LB-Kennzeichen neben ihm gehalten, in welchem sich drei Personen befunden hätten. Zwei Männer stiegen aus dem Fahrzeug aus, rissen den 20-Jährigen zu Boden, schlugen ihn bewusstlos und stahlen ihm einen größeren Bargeldbetrag sowie die eben geholten Zigaretten.