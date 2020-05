Puppe in Inn geworfen: Frau (43) stellt sich

43-Jährige gab alles zu

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden stellte sich schließlich die mutmaßliche Übeltäterin. „Die 43-Jährige kam in die Polizeiinspektion Hötting und übergab den Beamten einen Zeitungsartikel, in dem die Verurteilung des Gemeinderates thematisiert wurde. Dazu gab sie an, dass sie damals die Puppe in den Inn geworfen hatte“, heißt es vonseiten der Exekutive. Die wohnungslose Frau habe zudem betont, dass die damalige Tat nicht politisch motiviert gewesen sei. Anzeige!