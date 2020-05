40-Millionen-Projekt droht nun zu scheitern

Das Problem: die vielen Auflagen der Stadt

Ein Problem sind die vielen Auflagen der Stadt (Verkehrskonzept, Geh- und Radwege etc.) - „ich verstehe natürlich, dass es in der Stadt mehr Auflagen als etwa in Graz-Umgebung gibt. Aber diese Auflagen müssen für uns wirtschaftlich darstellbar sein. Wir können auch nicht ewig warten - wir wollen ja in der Landeshauptstadt bauen, aber wenn das nicht möglich ist, gibt es auch Alternativen“, stellt der WKO-Direktor den Rathausverantwortlichen die Rute ins Fenster.