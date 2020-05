Heimische Wirtschaft schrumpfte bis März um 2,9%

Minus in Bereichen Sport und Kultur am stärksten

Am stärksten war das Minus freilich in den Bereichen Sport-, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen sowie persönliche Dienstleistungen (etwa Frisöre) mit unverändert 8,1 Prozent sowie im großen Bereich „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie“ mit weiterhin 7,3 Prozent.