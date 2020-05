Irre Cup-Serie: Auch Störenfried bleibt Spucke weg

Dass die Bullen heute gegen Austria Lustenau (20.45 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) „erst“ zum siebenten, nicht zum neunten Mal in Serie im Endspiel auflaufen, hat zudem mit Hierländer zu tun. Indirekt. Die Starcrew um Mané, Soriano, Hinteregger und Co. scheiterte im Halbfinale 2013 an Drittligist Pasching. Lag’s am verletzungsbedingten Fehlen „Hierlis“? Der Kärntner grinst: „Wenn ich ganz viel Selbstvertrauen haben würde, würd ich Ja sagen!“