Steirische Unternehmer sagen Regierung Kampf an

„Bescheid bis zum VfGH bekämpfen“

Die Innung Fußpflege, Kosmetik und Massage (wo Talowski Innungsmeister-Stellvertreter ist) geht nun in die Offensive: Per Rundschreiben an alle 2400 Mitgliedsbetriebe wird zum Handeln aufgefordert. Mit beigelegtem Formular sollen die Unternehmer eine Entschädigung nach Epidemiegesetz bei der zuständigen Behörde (Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) beantragen. „Dieser Antrag, der bis 12. Juni einlangen muss, wird höchstwahrscheinlich abgelehnt. Aber diesen Bescheid werden wir juristisch bekämpfen - notfalls bis zum Verfassungsgerichtshof“, so Talowski.