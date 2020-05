Parlament: Grüne überraschen mit SPÖ-Forderungen

Die Grünen wollen in der Sozialpolitik offenbar neue Wege gehen. So ließ der Parlamentsklub am Donnerstag mit Vorschlägen aufhorchen, die eigentlich Kernforderungen der SPÖ entsprechen. Im Nationalrat sprach sich Grünen-Sozialsprecher Markus Koza etwa für eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus. Für ihn wäre dies eine Maßnahme, um sozial gerecht aus der Krise zu kommen. Die SPÖ verlangt seit Langem, die Nettoersatzrate von derzeit 55 auf 70 Prozent zu erhöhen.