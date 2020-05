Hier die ersten „Verbrechen“-Podcasts anhören!

Folge 2: „Wenn Kinder töten“

Die 14-jährige, unscheinbare Angelika tötet am 10. April 2010 ihre Mutter mit sieben Messerstichen. Diese soll das Kind gequält und immer wieder geschlagen haben, einmal sogar mit einer Eisenstange. Das Mädchen, das keine Freunde hatte und auch in Schule ständigem Spott ausgesetzt war, berichtete in einem Internet-Tagebuch offen über Misshandlungen und davon, Rache üben zu wollen. Auch schrieb sie, ihrem Leben ein Ende setzen zu wollen. Fehlende Wärme und aufgestaute Wut münden schließlich in einer unfassbaren Tat ...