Wenn Lügen viral gehen: Was soll KI dürfen?

Die gefälschte Stimme von Joe Biden, die Wähler am Telefon aufruft, sich nicht an den US-Vorwahlen zu beteiligen, millionenfach falsche Tweets durch Fake-Accounts in Deutschland und KI-generierte Nacktbilder von Taylor Swift. Wer weiß letzten Endes noch, was KI-generiert ist und was real ist? Und was bedeutet das für das Superwahljahr 2024? Darüber hat „Krone+“ Redakteurin Sandra Beck mit „Krone+“ Redakteur Sebastian Räuchle gesprochen.