Gesetz soll unsere Firmen vor Übernahmen schützen

Zur Übernahme des Coronavirus-Impfstoffentwicklers Themis Bioscience, der diese Woche an den US-Konzern Merck & Co verkauft wurde, sagte Schramböck, dies wäre „genauso ein Fall, wo eine wirksame Kontrolle schon notwendig gewesen wäre“. Am Montag hatte die Ministerin die Übernahme noch mit den Worten gelobt, dass mit dem Investment in den Standort Österreich die Life-Science-Branche gestärkt werde.