Doppelpack! Baumgartner-Show bei Hoffenheim-Gala

Was war das für eine Show von Christoph Baumgartner beim 3:1 seiner Hoffenheimer gegen den 1. FC Köln am Mittwoch in der deutschen Bundesliga. Mit einem Doppelpack und einer Vorlage avancierte der 20-jährige ÖFB-Youngster zum viel umjubelten Mann des Spiels. Dabei hatte der Niederösterreicher sogar drei Mal getroffen.