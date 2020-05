Bayern gewinnt Titelduell in Dortmund mit Traumtor

Die Bayern lupfen sich in Dortmund Richtung Titel! Der Rekordchampion gewann am Dienstag den Geistergipfel auswärts gegen Borussia Dortmund durch ein Traumtor von Joshua Kimmich (43.) mit 1:0 und liegt damit sechs Runden vor Schluss sieben Punkte vor dem großen Rivalen an der Tabellenspitze. BVB-Knipser Erling Haaland musst zudem verletzt ausgewechselt werden.