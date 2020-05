Baumgartlinger trifft bei Glasners Schützenfest

ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager und Trainer Oliver Glasner setzten sich mit Wolfsburg in Leverkusen überraschend klar mit 4:1 durch. Ex-Salzburg-Verteidiger Marin Pongracic brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Die Vorentscheidung kam durch einen abgefälschten Freistoß von Maximilian Arnold. Der Freistoß-Pfiff wegen eines angeblichen Handspiels von Julian Baumgartlinger war umstritten.