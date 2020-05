Gold als „Krisenwährung“ Nummer eins in Tirol

Steht der große Run zum Pfandleiher noch bevor?

In der Branche glauben aber viele, dass die Auswirkungen der Corona-Krise in den kommenden Monaten und speziell vor Weihnachten so richtig aufschlagen werden. „Bei uns läuft das Geschäft im Moment noch gleich wie auch vor der Krise“, erklärt Roman Pfanzelt von der Goldstube in der Innsbrucker Leopoldstraße.