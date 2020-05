Pfandsystem für alle Plastikflaschen gefordert

GLOBAL 2000 pocht für die Umwelt auf ein Pfandsystem für alle Plastikflaschen in Österreich. Jährlich landen nämlich 960 Millionen davon in der freien Natur. Diese Zahlen bringen Mutter Natur zum Weinen: In der Alpenrepublik werden pro Jahr - laut der Umweltorganisation - rund 1,6 Milliarden Plastikflaschen verwendet.