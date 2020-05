91-jährige Grazerin als Opfer von Telefonbetrügern

Am Montag riefen die unbekanten Täter am Festnetz bei der 91-jährigen Grazerin an. Sie teilten ihr mit, dass ihr Sohn eine lebensnotwenige ärztliche Behandlung benötigen würde. Um die Behandlung zu bezahlen, müsse die Pensionistin bei einer Bank Geld abheben und anschließend in ihren Briefkasten legen. Das Opfer ging der Aufforderung der Täter nach. Am nächsten Tag war das Geld weg.