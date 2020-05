Klagenfurt: Erneut Raubversuch am helllichten Tag

Bereits am Dienstag hatten die derzeit unbekannten Männer gegen 11 Uhr in der Unterführung der Villacher Straße-Linsengasse in Klagenfurt versucht, der 38-jährigen Klagenfurterin den Rucksack von den Schultern zu reißen. Da dies nicht gelang, versuchte einer der beiden ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Zum Glück kam ein Radfahrer vorbei und die Männer ergriffen ohne Beute die Flucht in Richtung Innenstadt. Die Frau ging schockiert nach Hause und zeigte den Vorfall erst am nächsten Tag bei der Polizei an. Sie blieb unverletzt. Die beiden unbekannten Männer waren mit dunken Jogginganzügen bekleidet, beide etwa 1,80 groß, rund 20 bis 25 Jahre alt und trugen jeweils Mund- und Nasenschutz.