Ajax und Schalke haben nun doch Salzburg im Visier

Lange Zeit sah es so aus, als müsste Fußball-Camp-Veranstalter Hannes Empl diesen Sommer komplett abschreiben. Aber nun hat der Ex-Kicker aus dem Pinzgau wieder Hoffnung: Top-Klubs wie Ajax, Monaco, Schalke haben angefragt und wollen im August kommen. Empl will mit einem Corona-Testkonzept in den Hotels für alle Eventualitäten vorsorgen.