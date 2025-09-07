Die „Krone“ ist bereits in Bosnien gelandet

Laptops zu, rein ins Auto, auf zur Schlüsselpartie auf dem Weg zur Fußball-WM 2026! Die „Krone“ ist direkt nach Österreichs 1:0-Zittersieg in Linz gegen Zypern nach Bosnien-Herzegowina gereist, ist seit Sonntagfrüh in Zenica und berichtet in den nächsten Tagen umfangreich auf allen Kanälen.
Diese Aufgabe wird richtig heiß! Und die „Krone“ berichtet für ihre Leserinnen und Leser so umfangreich und früh wie möglich vom Schlüsselspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag auswärts gegen Bosnien-Herzegowina.
„Was, ihr seid schon da?“, fragten viele Menschen in Zenica lächelnd, als sie die Vertreter der „Krone“ schon Sonntagfrüh bei der Arbeit rund ums Bilino-Polje-Stadion und in der Stadt sahen.
Denn die „Krone“ machte sich nach der Partie am Samstagabend in Linz gegen Zypern (1:0) ohne Umwege auf den Weg, überquerte Sonntagfrüh um 6:01 Uhr die bosnische Grenze und machte sich wenig später im Matchort Zenica (Industrierstadt mit 115.000 Einwohnern) an die Arbeit, schoss Fotos, holte Stimmen ein, schaute sich im Stadion um.
Atmosphäre als entscheidender Faktor?
Was fällt auf den ersten Blick auf? Die Begeisterung und Vorfreude der bosnischen Fans ist riesig. Die Partie war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das enge, alte, eher baufällige, aber durchaus charmante Stadion wird sich am Dienstagabend in einen Hexenkessel verwandeln. Genau das sieht man als große Chance auf einen Heimsieg, auch wenn der Großteil der bosnischen Anhänger die Österreicher klar in der Favoritenrolle sieht. Die Spielstätte war schon am Sonntag mit Zäunen abgeriegelt, ein netter Morgenputztupp gewährte der „Krone“ aber einen kurzen Blick ins Stadioninnere.
Am Dienstag ruht die Freundschaft
Die Stadt Zenica wirkt auf den ersten Blick nicht wirklich einladend, bietet aber beim zweiten Hinschauen nette Restaurants und Bars sowie vor allem nette, hilfsbereite Einwohner. Am Dienstagabend wird es aber mit der bosnisch-österreichischen Freundschaft für 90 Minuten vorbei sein, denn es steht extrem viel auf dem Spiel: Platz eins in der Quali-Gruppe und damit das direkte Ticket zur WM in Nordamerika!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.