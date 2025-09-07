Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lokalaugenschein

Die „Krone“ ist bereits in Bosnien gelandet

Fußball International
07.09.2025 12:37

Laptops zu, rein ins Auto, auf zur Schlüsselpartie auf dem Weg zur Fußball-WM 2026! Die „Krone“ ist direkt nach Österreichs 1:0-Zittersieg in Linz gegen Zypern nach Bosnien-Herzegowina gereist, ist seit Sonntagfrüh in Zenica und berichtet in den nächsten Tagen umfangreich auf allen Kanälen.  

0 Kommentare

Diese Aufgabe wird richtig heiß! Und die „Krone“ berichtet für ihre Leserinnen und Leser so umfangreich und früh wie möglich vom Schlüsselspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag auswärts gegen Bosnien-Herzegowina.

Das „Krone“-Team ist schon Sonntagfrüh in Zenica gelandet, wo Österreich am Dienstag im Einsatz ...
Das „Krone“-Team ist schon Sonntagfrüh in Zenica gelandet, wo Österreich am Dienstag im Einsatz ist.(Bild: Urbantschitsch Mario)

„Was, ihr seid schon da?“, fragten viele Menschen in Zenica lächelnd, als sie die Vertreter der „Krone“ schon Sonntagfrüh bei der Arbeit rund ums Bilino-Polje-Stadion und in der Stadt sahen.

Lesen Sie auch:
Marcel Sabitzer erzielte das Goldtor des Abends per Elfmeter.
WM-Qualifikation
Sabitzer-Elfer rettet Österreich Sieg gegen Zypern
06.09.2025

Denn die „Krone“ machte sich nach der Partie am Samstagabend in Linz gegen Zypern (1:0) ohne Umwege auf den Weg, überquerte Sonntagfrüh um 6:01 Uhr die bosnische Grenze und machte sich wenig später im Matchort Zenica (Industrierstadt mit 115.000 Einwohnern) an die Arbeit, schoss Fotos, holte Stimmen ein, schaute sich im Stadion um.

Das Stadion in Zenica wird am Dienstag definitiv zu einem Hexenkessel.
Das Stadion in Zenica wird am Dienstag definitiv zu einem Hexenkessel.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Atmosphäre als entscheidender Faktor?
Was fällt auf den ersten Blick auf? Die Begeisterung und Vorfreude der bosnischen Fans ist riesig. Die Partie war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das enge, alte, eher baufällige, aber durchaus charmante Stadion wird sich am Dienstagabend in einen Hexenkessel verwandeln. Genau das sieht man als große Chance auf einen Heimsieg, auch wenn der Großteil der bosnischen Anhänger die Österreicher klar in der Favoritenrolle sieht. Die Spielstätte war schon am Sonntag mit Zäunen abgeriegelt, ein netter Morgenputztupp gewährte der „Krone“ aber einen kurzen Blick ins Stadioninnere.

Willkommen in Zenica! Eine Industriestadt, die aber auf den zweiten Blick durchaus Charme hat.
Willkommen in Zenica! Eine Industriestadt, die aber auf den zweiten Blick durchaus Charme hat.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Am Dienstag ruht die Freundschaft
Die Stadt Zenica wirkt auf den ersten Blick nicht wirklich einladend, bietet aber beim zweiten Hinschauen nette Restaurants und Bars sowie vor allem nette, hilfsbereite Einwohner. Am Dienstagabend wird es aber mit der bosnisch-österreichischen Freundschaft für 90 Minuten vorbei sein, denn es steht extrem viel auf dem Spiel: Platz eins in der Quali-Gruppe und damit das direkte Ticket zur WM in Nordamerika!  

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichLinzZypernBosnien-Herzegowina
LaptopAuto
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
137.713 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
133.527 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
123.886 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1431 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1301 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1140 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Fußball International
Deutscher kontert
Trotz Erfolgsserie: Engländer gehen auf Tuchel los
Lokalaugenschein
Die „Krone“ ist bereits in Bosnien gelandet
„Keine neue Tasse“
Hoeneß schießt wieder einmal scharf gegen Matthäus
Happy Birthday!
Bussi! Lewandowski feiert den 37er seiner „Liebe“
„Bombennachricht“
Zidane wird mit der Türkei in Verbindung gebracht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf