Die „Krone“ ist bereits in Bosnien gelandet

Atmosphäre als entscheidender Faktor?

Was fällt auf den ersten Blick auf? Die Begeisterung und Vorfreude der bosnischen Fans ist riesig. Die Partie war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das enge, alte, eher baufällige, aber durchaus charmante Stadion wird sich am Dienstagabend in einen Hexenkessel verwandeln. Genau das sieht man als große Chance auf einen Heimsieg, auch wenn der Großteil der bosnischen Anhänger die Österreicher klar in der Favoritenrolle sieht. Die Spielstätte war schon am Sonntag mit Zäunen abgeriegelt, ein netter Morgenputztupp gewährte der „Krone“ aber einen kurzen Blick ins Stadioninnere.