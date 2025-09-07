Hoeneß schießt wieder einmal scharf gegen Matthäus

„Nein zu verrückten Auswüchsen“

Für Hoeneß ist jedenfalls klar: Der FC Bayern wird den Weg der „Ölkonzerne“ niemals gehen. Auch auf die Gefahr hin, in absehbarer Zeit nicht mehr die Champions League zu gewinnen und in diese Königsklasse-Saison als Außenseiter zu gehen, wie er meinte. „Stellen Sie sich vor, unser Präsident stellt sich bei der Jahreshauptversammlung hin und will 25 Prozent an Scheichs verkaufen. Der Präsident ist noch genau eine Minute im Amt, dann wird er von der Bühne geholt. Wir sind in erster Linie dazu verpflichtet, das zu tun, was unsere Mitglieder wollen. Und die Mitglieder wollen diesen Weg nicht gehen.“ Und auch ist er überzeugt: „Nein zu diesen verrückten Auswüchsen. Irgendwann haben die Scheichs auch die Schnauze voll davon.“ Nick Woltemade spielt trotzdem bei Newcastle.