UNO alarmiert: Gewalt in Libyen eskaliert weiter

Nach der erneuten Eskalation der Gewalt in Libyen haben die Vereinten Nationen Alarm geschlagen. Die UNO-Mission in dem Bürgerkriegsland (UNSMIL) erklärte am Freitag über Twitter, sie verfolge mit großer Sorge die Entwicklung in der umkämpften Stadt Tarhouna. Sie warnte zugleich vor Angriffen auf Zivilisten, außergerichtlichen Bestrafungen und Plünderungen.