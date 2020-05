Steirische Klimaexpertin als „Lehrerin“

Trotz Fernunterricht ging das Thema nahe: Dass unser eigenes (Fehl-) Verhalten im Umgang mit Ressourcen sogar mit der Corona-Pandemie in Beziehung steht, wurde steirischen Schülern in einer ungewöhnlichen Unterrichtseinheit jetzt vor Augen geführt. Klimaexpertin Helga Kromp-Kolb schlüpfte in die Rolle der Lehrerin, von der Jugend gab’s dafür viel Applaus.