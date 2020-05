Schallenberg: „Dieser Sommer wird anders werden“

Der deutsche Außenminister Heiko Maas erwartete eine Einigung auf Regelungen für den Sommerurlaub in der Coronakrise in den kommenden Wochen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Er machte allerdings deutlich, dass er am Ende keine EU-einheitliche Regelung erwarte. „Wir brauchen einheitliche Kriterien, aber keine Einheitslösung“, sagte Maas mit Blick auf die unterschiedliche Infektionslage und die Vorschläge der EU-Kommission für den Tourismus-Bereich. Dazu sollen Hygienevorschriften sowie ein enger Datenaustausch über die Infektionslage in den jeweiligen Tourismusgebieten gehören.