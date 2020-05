Am Heimweg: Mühlviertler starb nach 2-Meter-Sturz

Der tödliche Unfall passierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: der Arbeiter Walter H. dürfte laut den Ermittlungen mit Freunden einen feucht-fröhlichen Abend verbracht haben. Am Heimweg stürzte der Mühlviertler aus unbekannter Ursache direkt vor der Volksschule in St. Oswald über eine 45 Grad steile Böschung zwei Meter in die Tiefe. Mit fatalen Folgen: Denn der 58-Jährige schlug mit seinem Kopf auf einem Randstein auf, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er am Unfallort verstarb.