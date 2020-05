Diebe heiß auf Fahrräder: 2461 Bikes gestohlen

„Beim Schloss nicht sparen“

Alexander Hrinkow ist Fahrradhändler mit Shops in Linz und Steyr, auch er berät oftmals Diebstahlopfer: „Es kommen immer wieder Kunden zu uns, die ein neues Rad kaufen, weil ihnen ihr altes gestohlen wurde. Ein gutes Schloss alleine reicht nicht, man sollte das Rad auch immer wo anhängen“, rät der Experte. Vor allem beim Schloss sollte nicht gespart werden. „Wir bieten auch eine Diebstahlversicherung an, da muss das Schloss mindestens 50 Euro wert sein und das Rad auch angekettet gewesen sein“, so Hrinkow.