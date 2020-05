Maske verweigert: Zehn Monate Haft für Steirer

Erster Gerichtsprozess mit Corona-Bezug am Straflandesgericht in Graz: Ein Steirer wollte, nachdem er randaliert hatte und die Polizei ihn mitnehmen musste, keine Gesichtsmaske aufsetzen und drehte durch. Am Dienstag wurde er verurteilt: zehn Monate Haft. Das Urteil ist rechtskräftig.