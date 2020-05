Bei Sturm startet gleich der Feldversuch

Was für ein Schlager in der ersten Runde! Ferdinand Feldhofer legt nach der Corona-Pause in der Fußball-Bundesliga bei seinem Ex-Verein Sturm Graz los, für den neuen Wolfsberg-Trainer ist das gleich ein emotionales Highlight. Der 40-jährige Steirer sieht dem Start am 3. Juni gelassen entgegen, obgleich er zugibt: „Es stehen so viele Spiele in kurzer Zeit an, da kann alles passieren.“