Gibt es doch kein „Geister-Doppel“ in Silverstone?

Ein Formel-1-Sprecher hat Befürchtungen, dass die 14-Tage-Quarantänebestimmungen wegen Covid-19 in England die geplanten Rennen in Silverstone unmöglich machen. „Dies hätte große Auswirkungen auf Zehntausende Jobs, die mit der Formel 1 verlinkt sind“, sagte der Sprecher. In Silverstone ist unmittelbar nach und wie in Österreich ein „Geister-Doppel“ mit zwei Rennen geplant.