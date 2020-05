Fix: Auch Österreichs 2. Liga wird fortgesetzt

Nach der Fußball-Bundesliga hat sich nun auch die 2. Liga zu einer Fortsetzung des Spielbetriebes trotz Coronavirus-Pandemie entschlossen. 15 von 16 Vereinen stimmten auf der Clubkonferenz am Montag dafür. Die Meisterschaft wird am 5. Juni fortgesetzt, soll größtenteils ohne englische Runden gespielt werden und am 31. Juli zu Ende gehen. 11 Runden stehen in der semiprofessionellen Liga noch aus.