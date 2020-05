Mit Maske zu den Beamten

Im Landhaus in St. Pölten und an den 20 Bezirkshauptmannschaften war der Dienstbetrieb ab Mitte März umgestellt - damals sind die Bürgerservicestellen geschlossen worden. Wünsche der Bevölkerung wurden telefonisch oder per E-Mail aber natürlich weiterhin bearbeitet. Heute, Montag, wird der „unbedingt notwendige Parteienverkehr“ nun wieder aufgenommen. Für Sicherheit sollen Masken, Gesichtsvisiere, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe und Plexiglas-Wände sorgen.