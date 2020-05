Im Renntempo um Kärntens Badeseen

Zur Strecke: Die Genussradtour führt von Villach rund um den Ossiacher See, durchs Gegendtal vorbei an Afritzer See und Feldsee weiter entlang des Nordufers des Millstätter Sees nach Spittal. Von hier verläuft die Route durchs Drautal nach Stockenboi und zum Ostufer des Weißensees, der jedoch mit dem Linienschiff überquert wird. Über den Kreuzbergpass erreicht man das Gitschtal, Hermagor und den Pressegger See. Vorbei am Dobratsch geht es um den Faaker See und entlang des Wörthersee-Nordufers nach Klagenfurt. Weiter über Grafenstein und einmal rund um den Klopeiner See sowie dem Draufluss folgend durch das schöne Rosental wieder zurück nach Villach.