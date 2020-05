AK Tirol: Rund 326.500 Beratungen im Vorjahr

45,3 Millionen Euro erkämpft

In mehreren tausend Fällen mussten letztes Jahr auch die AK-Experten einschreiten und erkämpften rund 45,3 Millionen Euro für Geschädigte. Für Förderungen, Aushilfe bei Bildung und Ausbildung, Unterstützungsfonds, Nachhilfe- und Ferienaktionen sowie Informationsveranstaltungen wurden 1,9 Mio. in die Hand genommen, weitere 6,5 Mio. in Projekte investiert.